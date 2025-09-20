Cronaca

SOLARO – Si sono svolti mercoledì i funerali di Domenico Sassi, 64 anni, il ciclista che era stato investito da un’auto lungo corso Berlinguer nel pomeriggio di domenica 31 agosto.

L’uomo, che era residente a Solaro in via Volontari del Sangue, era stato soccorso in condizioni gravissime e nei giorni successivi, dopo il ricovero in ospedale, è deceduto per le ferite riportate. La dinamica dell’incidente resta al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Rho, che nella immediatezza del sinistro si sono occupati di tutti i rilievi del sinistro.

Il funerale è stato celebrato a Senago, mentre la sepoltura si è svolta nel cimitero di Solaro.

QUI L’ARTICOLO SULL’INCIDENTE

(foto archivio)

20092025