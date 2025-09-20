Solaro: l’ultimo saluto a Domenico Sassi, il ciclista morto nell’incidente di fine agosto
20 Settembre 2025
SOLARO – Si sono svolti mercoledì i funerali di Domenico Sassi, 64 anni, il ciclista che era stato investito da un’auto lungo corso Berlinguer nel pomeriggio di domenica 31 agosto.
L’uomo, che era residente a Solaro in via Volontari del Sangue, era stato soccorso in condizioni gravissime e nei giorni successivi, dopo il ricovero in ospedale, è deceduto per le ferite riportate. La dinamica dell’incidente resta al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Rho, che nella immediatezza del sinistro si sono occupati di tutti i rilievi del sinistro.
Il funerale è stato celebrato a Senago, mentre la sepoltura si è svolta nel cimitero di Solaro.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio)
20092025