Città

SARONNO – Un uomo sulla cinquantina, alla guida di una Renault Symbioz, ha tentato ieri, venerdì 19 settembre, la cosiddetta «truffa dello specchietto» in via Varese intorno alle 11.

La vittima, una residente che si trovava alla guida della propria auto, racconta sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se” di essere stata colta di sorpresa: l’uomo le ha riferito di aver subito un danno al proprio specchietto retrovisore, chiedendo di risarcirlo.

I fatti si sono svolti in pochi minuti. Dopo l’invito a fermarsi e un primo confronto verbale, la donna ha dichiarato di aver detto che avrebbe chiamato la polizia stradale, perché l’uomo era apparso nervoso e aggressivo. A quel punto, con il pretesto di parcheggiare meglio la macchina, il conducente si è allontanato a piedi scappando dalla zona. Non si sono registrate conseguenze fisiche e la situazione si è risolta senza danni materiali accertati.

La dinamica corrisponde alla tecnica ormai diffusa online: l’operatore crea l’impressione di un danno per ottenere denaro sul posto. Sui social e sul web circolano diversi video esplicativi, ma la vittima afferma di non averne mai sentito parlare e di essere stata colta alla sprovvista.

Il consiglio pratico che arriva dalla diretta interessata è chiaro: temporeggiare e guadagnare tempo, fingere di credere alla versione dell’altra persona, annotare il numero di targa e chiamare immediatamente i carabinieri o il 112. Meglio non scendere dall’auto né consegnare denaro, raccogliere eventuali testimoni e, se possibile, foto o video del veicolo e del luogo.

