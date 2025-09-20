iltra2

TRADATE – Sarà intitolato a don Giuseppe Noli il bar dell’oratorio di Abbiate. La cerimonia è in programma domenica 21 settembre, al termine della messa delle 11 in chiesa parrocchiale, che sarà anche occasione per il mandato alle catechiste della Comunità.

L’iniziativa rientra nella festa dell’oratorio, che proseguirà con un aperitivo aperto a tutti e con la possibilità di pranzare in oratorio (quota 7 euro, con menù a base di insalata di riso o pasta al ragù, affettati, patatine, acqua e dolce). Le iscrizioni al pranzo si raccolgono tramite le catechiste, dopo la messa in sagrestia o presso la merceria Simpaty.

Il pomeriggio sarà animato dalle attività per i bambini organizzate dall’Azione Cattolica Ragazzi, mentre per gli adulti è in programma una tombolata. Non mancheranno momenti di festa condivisa, come lo zucchero filato per tutti.

(foto: don Noli)

