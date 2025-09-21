Comasco

APPIANO GENTILE – Attimi di paura nella notte tra sabato e domenica in via Giosuè Carducci, dove un’auto è finita contro un palo della pubblica illuminazione. L’impatto è avvenuto intorno all’1.55 e ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco.

Il violento urto ha abbattuto il palo che si è piegato finendo sopra la vettura, rendendo necessario l’immediato lavoro dei soccorritori per la messa in sicurezza della zona. I vigili del fuoco hanno operato per rimuovere i pericoli legati alla stabilità del palo e all’impianto elettrico, mentre i tecnici comunali sono intervenuti per le verifiche sugli impianti.

Fortunatamente l’automobilista non ha riportato gravi conseguenze. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, che resta in corso di accertamento.

