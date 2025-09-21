Sport

SARONNO – Finisce anche la seconda giornata della seconda e prima categoria di Legnano e Varese. Nel girone di Legnano della seconda categoria la Legnanese e l’Ardor Bollate mettono ko rispettivamente per 0-2 la Pro Juventute e 1-0 il Dal Pozzo, mentre i saronnesi dell’Amor Sportiva trovano il pari allo stadio comunale Cassina Ferrara di Saronno con l’Union Oratori di Castellanza, risultato uguale per il Cistellum che, nel girone varesotto della seconda categoria, pareggia 1-1 in casa della Jaraghese. Risultato negativo anche per la Gerenzanese che, dopo la vittoria della prima giornata di campionato del girone B di prima categoria, subisce la prima sconfitta stagionale contro l’Atletico Schiaffino.

I risultati – 1′ categoria girone B

Biassono – Vigor FC 1-0

Cucciago Calcio – Virtus Calcio Cermenate 3-3

Gerenzanese – Atletico Schiaffino 0-1

Montesolaro – La Dominante 2-1

Polisportiva Di Nova – Besana Fortitudo 1-3

Pro Lissone – Lainatese 1-0

Sesto 2012 – OSL Calcio Garbagnate 4-1

Rondò Dinamo – Briantea Calcio 0-3

2′ categoria girone R

Oratorio San Francesco – Pro Novate 2-4

Pro Juventute – Legnanese 0-2

Victor Rho – Polisportiva Or. Pa. S. 0-1

Amor Sportiva – Union Oratori Castellanza 1-1

Mazzo 80 – Oratorio Passirana 2-2

Oratorio Lainate Ragazzi – San Luigi Pogliano 1-0

Ardor Bollate – Dal Pozzo 1-0

Virtus Cantalupo – Robur 1-3

