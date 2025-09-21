Calcio

GERENZANO / TRADATE – Intensa domenica calcistica anche per quanto riguarda le categorie inferiori locali.

Per quanto concerne la Prima categoria, nel girone A oggi, seconda giornata, la sconfitta esterna del Tradate Abbiate: 1-0 contro il Brebbia. Nel girone B la Gerenzanese ha perso in casa, 0-1, contro l’Atletico Schiaffino.

In Seconda categoria nel girone Z pari esterno del Cistellum, 1-1 contro la Jeraghese mentre nel girone G l’Atletico Lomazzo ha chiuso 1-1 in trasferta con il Giussano, nell’anticipo di sabato. Nel girone S vittoria casalinga, 3-0, della matricola Cgds Misinto contro l’Aurora Desio mentre la Cogliatese ha perso in trasferta 3-1 sul campo del Cassina Nuova. Nel girone R sconfitta esterna del Dal Pozzo, 1-0 sul campo dell’Ardor Lazzate mentre la Pro Juventute ha perso in casa a Uboldo, 0-2 contro la Legnanese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto da Facebook: tifosi e squadra del Dal Pozzo a Bollate oggi)

21092025