Calcio

BOLLATE – Prosegue il campionato della Cogliatese che per la seconda giornata va in trasferta a Bollate contro i padroni di casa del Cassina Nuova.

Dopo appena cinque minuti di gioco, Banfi atterra dopo un contrasto aereo e mette giù male la caviglia. Il centravanti è costretto a uscire, dentro Cimnaghi. I padroni di casa partono più aggressivi ma le occasioni scarseggiano ambo i lati. Il match si sblocca al 38’, dialogano alla grande Cimnaghi e Donghi con il nr. 7 che si inserisce sul primo palo e la picchia dentro su assist del subentrato, 0-1. Nemmeno il tempo di esultare e il Cassina pareggia, bella palla messa dentro e Bongini non sbaglia a tu per tu con Ortolan, 1-1.

Nella ripresa, arriva subito un gol che peserà come un macigno, dopo appena due minuti Caprini va a segno in girata su corner con una bella conclusione, 2-1. I biancoazzurri ci ricascano sette minuti più tardi, al 54’ un altro gol su calcio d’angolo del Cassina Nuova, stavolta ci pensa Bongini di testa, 3-1. La squadra di Biemmi, pur non mollando la presa e provando ad accorciare le distanze, accusa il colpo e non riesce a rialzare la testa, complice la difesa arcigna e sempre ben posizionata dei granata. Di fatto non ci sono ulteriori grandi occasioni da segnalare, finisce così 3-1 in favore del Cassina Nuova.

Secondo ko per la Cogliatese che resta ferma a quota zero punti. Settimana prossima si torna a giocare in casa, i biancoazzurri ospiteranno l’Osal Novate.

Cassina Nuova – Cogliatese : 3-1

CASSINA NUOVA : Giugliano, Englaro, Franco J., Franco N., Polito, Boniardi, Dervishay, Caprini, Piacente, Pino, Turella. A disposizione : Venditti, Reyes, Guaita, Marzola, Bongini, Agazzi, Letizia, Di Falco, Zufolo. All. Letizia.

COGLIATESE : Ortolan, Pascale K., Del Bianco, Muraca, Pastore, Pivato, Donghi, Quaggelle, Banfi, Tagliabue, Donghi. A disposizione : Sanfilippo, Alberio, Belotti, Cappelletti, Cimnaghi, Corona, Murari, Pascale G., Pedrotti. All. Biemmi

Marcatori : 38pt Donghi (C), 39pt Bongini (CN), 2st Caprini (CN), 9st Bongini (CN).