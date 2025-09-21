Calcio Eccellenza, FBC Saronno-Arconatese in diretta
21 Settembre 2025
SARONNO- Prima in campionato davanti al pubblico amico per l’FBC Saronno. Dopo il punto conquistato all’esordio sul campo dell’Arcellasco, con il 2-2 maturato nei minuti finali, i biancocelesti tornano al “Chinetti” con la voglia di regalarsi la prima vittoria stagionale. A metterli alla prova sarà l’Arconatese, formazione solida e ambiziosa, indicata tra le protagoniste di questo campionato. Un impegno subito probante per misurare le reali potenzialità della squadra di Saronno.
Dalle 15.30 potrete seguire la diretta playbyplay.
