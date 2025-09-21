Calcio Eccellenza, fra Ardor Lazzate e Arcellasco succede tutto nel secondo tempo
21 Settembre 2025
LAZZATE – Succede tutto nel secondo tempo nella sfida, per la 2′ giornata di Eccellenza, di oggi allo stadio Brera. Avanti i locali dell’Ardor Lazzate, quindi a dieci minuti dalla fine gli ospiti l’hanno riaperta ma la rete di Buzzetti allo scadere ha chiuso definitivamente la sfida in favore dell’Ardor.
Ardor Lazzate–Arcellasco 3-1 (0-0)
ARDOR LAZZATE: Ferrara; Guanziroui, Schieppati, Priola, Mirà; Cazzaniga, Di Giuliomaria, Spitaleri; Panatti, Rapone, Zanforlin.
A disposizione: Rovedatti, Pasqual Noah, Galimberti, Buzzetti, Lokumu, Grillo, Zerno, De Angelis.
All. Fedele.
ARCELLASCO: Santito; Bossi, Galbusera, Locatelli, Scaccabarozzi; Garofoli, Sassella, Belligheri; Giuliano, Caligaris, Scalise.
A disposizione: Sotelo Guerra, Colombo, Molinaro, Rampontini, Mazara, Hamidi, Castria, Pontiggia.
All. Nava.
Arbitro: Guarino di Avellino (Orsogna di Milano e Martucci di Busto Arsizio).
Marcatori: 9’ st Di Giuliomaria (AL), 11’ st Di Giuliomaria (AL), 35’ st Hamidi (A), 45’ st Buzzetti (AL).
Eccellenza – 2ª giornata
Solbiatese–Sestese 3-1, Magenta–Caronnese 0-3, Ardor Lazzate–Arcellasco 3-1, Besnatese–Albairate Tavernerio 2-1, Fbc Saronno–Arconatese 1-2, Legnano–Vis Nova Giussano 1-1, Lentatese–Vigevano 2-1, Mariano–Vergiatese 4-0, Rhodense–Sedriano 3-0.
Classifica
Ardor Lazzate 6, Arconatese 6, Caronnese 4, Solbiatese 4, Besnatese 4, Legnano 4, Mariano 3, Rhodense 3, Lentatese 3, Sedriano 3, Magenta 3, Vergiatese 3, Vis Nova Giussano 2, Fbc Saronno 1, Arcellasco 1, Albairate Tavernerio 0, Vigevano 0, Sestese 0.
(foto archivio)
21092025