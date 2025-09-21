Calcio

SARONNO- Nell’atteso debutto in campionato al Colombo Gianetti l’Fbc Saronno affronta una delle favorite per la vittoria del campionato, l’Arconatese di mister Livieri. A spuntarla nel finale sono proprio gli ospiti, che vincono per 1 a 2.

Nel primo tempo, la prima occasione è per gli amaretti con un pallonetto stupendo di Benedetti, che termina di millimetri sopra la traversa. Alla mezz’ora passa l’Arconatese con l’asse Scapinello-Silvano, che funziona alla perfezione: imbucata del dieci per il nove che aggira Todesco e firma il vantaggio. Al 39′ Benedetti vede lo spazio per Vaglio, che ha una buona chance, ma sciupa allungandosi il pallone.

Nel secondo tempo, passano 3′ e cambia la partita: si addormenta Luoni, ne approfitta Cocuzza che recupera la palla, ma il difensore gialloblù lo stende da ultimo uomo: rosso e ospiti in dieci. Spingono i padroni di casa, ma sono sempre i milanesi a creare pericoli, cross di Menegazzo per Silvano, ma l’incornata sfiora il palo esterno. Al 61′ sfiorano addirittura il raddoppio con Scapinello che calcia un rigore in movimento, ma il palo interno grazia la difesa saronnese. Passa un minuto e pareggia il Saronno, Benedetti pennella per Cocuzza, che lascia andare una conclusione potente che rimette in equilibrio la gara. Gli amaretti provano a vincere la partita, ma in pieno recupero l’Arconatese ne approfitta: Donizetti vede Alberton lasciato libero dalla difesa, che scarica un missile nel sette, che scatena la gioia del settore ospiti.

Vince l’Arconatese che sale a 6 punti e punteggio pieno, rimane fermo ad un punto il Saronno di Tibaldo.

Fbc Saronno-Arconatese 1-2 (0-1)

FBC SARONNO (4-3-3) Todesco; Ruschena, Lofoco, Viganò, Alletto; Moretti (31’ s.t. Vincenzi), Lazzaro, Corona (14’ s.t. Mondoni); Vaglio (44’ s.t. Serra), Cocuzza, Benedetti. A disposizione Norrito, M’Zoughi, Hasanaj, Tibaldo, Cabezas, Panigada. All. Tibaldo.

ARCONATESE (5-3-2) Santulli; Zocco (12’ s.t. Mezzanzanica), Tirapelle, Luoni, Vavassori, Menegazzo; Cavagna, Alberton, Scapinello (27’ s.t. Paparella); Silvano (27’ s.t. Donizetti), Torraca (6’ s.t. Medici). A disposizione Pisoni, D’Errico, Nigro, Colantonio, Vallario. All. Livieri.

Arbitro Lorenz di Trento (Giordano di Lodi e Terlizzi di Bergamo).

Marcatori p.t. 31’ Silvano (A), s.t. 18’ Cocuzza (S), 47’ Alberton (A).

Note – Spettatori 400. Angoli 8-1 Arconatese. Espulso Luoni al 4’ s.t. per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Moretti, Silvano, Lofoco, Mezzanzanica, Scapinello, Menegazzo. Recupero 3-7.

(foto Andrea Elli: una fase del match)

21092025