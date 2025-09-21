Calcio

MAGENTA – Tris della Caronnese nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Eccellenza, giocato sabato sera a Magenta contro la formazione locale, è finita 0-3.

Insomma, serata decisamente brillante per la formazione di mister Michele Ferri, con un grande mattatore in campo, il capitano e veterano Federico Corno che ha spianato la strada ai rossoblù, realizzando una doppietta personale. Corno a segno dopo 11′ di gioco, e poi è stato lui stesso ad ipotecare il match in chiusa di primo tempo, trasformando al 45′ un calcio di rigore. Terzo sigillo, quello delle tranquillità, per la Caronnese al 22′, con rete di Malvestio.

Dopo il pari casalingo nell’incontro di debutto in campionato, domenica scorsa 0-0 con la Besnatese, la Caronnese si è dunque immediatamente rifatta ed aspetta oggi l’esito degli incontro delle contendenti per le zone alte della graduatoria.

Nel pomeriggio è stata giocata anche Solbiatese-Sestese 3-1.

(foto archivio: capitan Federico Corno con la maglia della Caronnese calcio)

21092025