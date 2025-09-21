Calcio

SARONNO – Seconda giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia che si chiude con numerosi goal ma non sorprese con tutte le favorite sulla carta che non hanno deluso le aspettative. La Caronnese in trasferta ha travolto ieri 20 settembre il Magenta con le reti del capitano Federico Corno, autore di una doppietta, e Malvestio, simile risultato anche per l’Ardor Lazzate che mette ko 3-1 l’Arcellasco Città di Erba restando al primo posto a punteggio pieno. Beffato, invece, il Fbc Saronno che è messo ko nel finale dall’Arconatese, anch’essa al primo posto del girone con sei punti.

Eccellenza girone A – I risultati

Sabato 20 settembre

Solbiatese Calcio 1911 – Sestese Calcio 3-1

Magenta – Caronnese 0-3

Domenica 21 settembre

Ardor Lazzate – Arcellasco Città Di Erba 3-1

Besnatese – Altabrianza Tavernerio 2-1

FBC Saronno 1910 – Arconatese 1926 1-2

Legnano – Vis Nova Giussano 1-1

Lentatese – Vigevano Calcio 1921 2-1

Mariano Calcio – Vergiatese 4-0

Rhodense – Sedriano 3-0

(foto da archivio)