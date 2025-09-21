Calcio

SOLARO – Nel posticipo serale di Promozione, 2′ giornata, oggi l’Universal Solaro in casa allo stadio di via Berlinguer ha superato 2-1 l’Aurora Cmc. Mattatore dell’appuntamento è stato Belnome dell’Universal, autore di una doppietta: ha segnato al 12′ del primo tempo ripetendosi al 20′ della ripresa mentre per l’Aurora il gol è stato realizzato da Urso.

Universal Solaro-Aurora 2-1

UNIVERSAL SOLARO: Pasiani, Summa, Sordillo, Romano, Clerici, Comani, Tartaglione, Decarlo, Cinotti, Rubini, Belnome. A disposizione Cuzzolin, Gussoni, Greco, Giordano, Latino Cristofalo, Ragaiolo, Briancesco, Gorla. All. Broccanello.

AURORA: Righetto, Dell’Aera, Besati, Martegani, De Dionigi, Yesaoufou, Arizzi, Augliera, Urso, Bianchi, Pedergnana. A disposizione Campi, Colombo, Del Pesce, Montani, Intini, Gerevini, Bartucci, Torri, Brazzelli. All. Maestroni.

(foto archivio)

21092025