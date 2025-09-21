Groane

CESANO MADERNO – Doppio intervento della polizia locale nell’ambito del “Progetto Groane 2025 Controllo Parchi e Stazioni”. Con il supporto dell’unità cinofila, recentemente entrata in servizio su decisione dell’amministrazione comunale, nei giorni scorsi gli agenti hanno sorpreso due persone mentre facevano uso di stupefacenti.

Il primo, di origine straniera, è stato fermato vicino alla ciclabile di via Como, nei pressi della stazione ferroviaria. Il secondo, un italiano, è stato individuato all’interno della “Cittadella dei Ragazzi”. In questo caso, la perquisizione ha permesso di rinvenire quasi 5 grammi di sostanza stupefacente oltre a quella che stava già consumando.

Per entrambi sono scattate le sanzioni previste dal regolamento di polizia urbana, con l’ordine di allontanamento, e le multe amministrative. All’uomo trovato con 5 grammi di droga è stata inoltre applicata la sospensione di 30 giorni della patente, in quanto al momento del controllo si trovava a bordo del proprio veicolo.

I due cittadini verranno segnalati alle autorità competenti per avviare i percorsi di recupero dalla tossicodipendenza. La polizia locale di Cesano Maderno continuerà i controlli, in orari diurni e serali, con particolare attenzione alle aree già segnalate come luoghi di consumo e spaccio di stupefacenti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09