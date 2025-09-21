Ieri su ilSaronno: in arrivo il cardinal Parolin, truffa sventata in via Varese e lunedì corteo per Gaza in centro
21 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 20 settembre, l’attenzione si è concentrata sulla celebrazione con il cardinal Parolin per il beato Luigi Monti, su un tentativo di truffa sventato da un automobilista e sul corteo annunciato per Gaza.
Lunedì la messa in ricordo del beato Luigi Monti, celebrata dal cardinale Pietro Parolin, che ha richiamato fedeli e autorità per un momento di intensa spiritualità.
Saronno, messa con il cardinal Parolin per la festa del beato Luigi Monti
Un tentativo di truffa dello specchietto è stato sventato in via Varese, dove l’automobilista preso di mira ha messo in fuga il truffatore grazie alla sua prontezza.
Tentata truffa dello specchietto in via Varese, automobilista mette in fuga il truffatore
A Solaro si sono svolti i funerali di Domenico Sassi, il ciclista tragicamente scomparso a fine agosto in un incidente: presenti numerosi amici, familiari e rappresentanti del mondo sportivo locale.
Solaro: l’ultimo saluto a Domenico Sassi, il ciclista morto nell’incidente di fine agosto
È stato annunciato per lunedì 22 settembre un corteo in centro a Saronno, organizzato in occasione dello sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza.
Saronno, lunedì 22 settembre corteo in centro per lo sciopero generale per Gaza
Corso Italia ospita “Saronno in vinile”, evento che ha trasformato la via in un mercato a cielo aperto per collezionisti, appassionati e curiosi in cerca di rarità musicali.
Saronno in vinile, corso Italia diventa il regno di collezioni e curiosi a caccia di colonne sonore, canzoni e affari