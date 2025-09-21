Mercatino del riuso al Parco degli Aironi: appuntamento oggi e il 28 settembre con gli stand gratuiti
21 Settembre 2025
0
GERENZANO – Oggi, domenica 21 settembre, e domenica prossima 28 settembre il Parco degli Aironi di via Inglesina ospita il “Mercatino del riuso”, iniziativa proposta dalla cooperativa Ardea Onlus. Dalle 10 del mattino adulti e bambini possono allestire gratuitamente un piccolo stand e mettere in vendita gli oggetti che non utilizzano più: abiti, libri, giocattoli e molto altro.
Un’occasione per dare nuova vita alle cose, favorire il riuso e vivere insieme un momento di comunità in uno degli spazi verdi più amati di Gerenzano.
L’iniziativa è stata rilanciata anche sui canali social dell’amministrazione comunale, a conferma dell’attenzione verso i progetti che uniscono sostenibilità e comunità.
Per riservare uno spazio basta inviare una mail a [email protected].
Ulteriori dettagli sono riportati nella locandina allegata.
