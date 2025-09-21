GERENZANO – Oggi, domenica 21 settembre, e domenica prossima 28 settembre il Parco degli Aironi di via Inglesina ospita il “Mercatino del riuso”, iniziativa proposta dalla cooperativa Ardea Onlus. Dalle 10 del mattino adulti e bambini possono allestire gratuitamente un piccolo stand e mettere in vendita gli oggetti che non utilizzano più: abiti, libri, giocattoli e molto altro.

Un’occasione per dare nuova vita alle cose, favorire il riuso e vivere insieme un momento di comunità in uno degli spazi verdi più amati di Gerenzano.

L’iniziativa è stata rilanciata anche sui canali social dell’amministrazione comunale, a conferma dell’attenzione verso i progetti che uniscono sostenibilità e comunità.

Per riservare uno spazio basta inviare una mail a [email protected].

Ulteriori dettagli sono riportati nella locandina allegata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09