Calcio

SARONNO- Annunciate le designazioni arbitrali per la seguente giornata dei campionati del calcio locale.

In Serie D, inizio alle 15, si gioca Nuova Sondrio-Varesina con arbitro Francesco Passarotti di Mantova, con assistenti Alex Scaldaferro di Vicenza e Seyedomid Noushehvar di Padova.

Nelle categorie minori il via è previsto alle 15.30. In Eccellenza, Ardor Lazzate-Arcellasco con arbitro Giorgio Guarino di Avellino, con assistenti Matteo Maria Orsogna di Milano e Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio; Fbc Saronno-Arconatese con arbitro Alessandro Lorenz di Trento, con assistenti Enrico Giordano di Lodi e Gabriele Terlizzi di Bergamo; Magenta-Caronnese è stata anticipata sabato.

In Promozione, nel girone B Rovellasca-Castello Città di Cantù con arbitro Matteo Padrin di Busto Arsizio, con assistenti Fabrizio Di Cera di Busto Arsizio e Yasin Aloui di Como; nel girone C Ceriano Laghetto-Gallarate con arbitro Andrea Marchesini di Seregno, Marco Colnago di Busto Arsizio e Giuseppe Simeone di Busto Arsizio, Universal Solaro-Aurora Cantalupo con arbitro Riccardo Messina di Legnano, con assistenti Carlo Passari di Legnano e Gianluigi Scazzoso di Legnano, SC United-Accademia Vittuone con arbitro Lorenzo Muscella di Monza, con assistenti Matteo Miduri di Legnano e Mattia Carlucci di Legnano.

In Prima Categoria, nel girone A Brebbia-Tradate Abbiate con arbitro Riccardo Monolo di Legnano, nel girone B Gerenzanese-Atletico Schiaffino con arbitro Bruno Richichi di Pavia.

In Seconda Categoria, si giocheranno: nel girone Z, Jeraghese-Cistellum, nel girone S Misinto-Aurora Desio, Cassina Nuova-Cogliatese, nel girone G Giussano-Atletico Lomazzo.

21092025