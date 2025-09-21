Calcio Promozione: Sc United non sfonda; il Ceriano Laghetto infila la seconda vittoria
21 Settembre 2025
CESATE- Non arriva ancora la prima vittoria stagionale per l’S.C. United, che impatta 0-0 in casa contro l’Accademia Vittuone. Continua invece la striscia positiva del Ceriano Laghetto, che centra il secondo successo consecutivo con lo stesso risultato della scorsa settimana: 1-0, grazie al gol decisivo di Schiavo. Stasera alle 20:00 spazio al posticipo tra Universal Solaro e Aurora Cantalupo.
Promozione – Girone C – Risultati e marcatori
Accademia BMV-Verbano 0-3 Reti: Riccobono, Fantaziu, Gadda
Accademia Inveruno-Gavirate 2-0 Reti: 11′ pt Paoluzzi, 41′ pt Zucchetti
Canegrate-Morazzone 1-2 Reti: 36′ pt Deodato (C), 29′, 43′ st Cotugno (M)
Ceriano Laghetto-Gallarate 1-0 Reti: 60′ Schiavo
Luino-Castanese 3-3 Reti: 16′ pt Lercara (L), 30′ pt Pison (C), 7′ st Pivato (L), 8′ st Di Mango (C), 19′ st Quartesan (C), 35′ st Lercara (L)
S.C. United-Acc. Vittuone 0-0
Vighignolo-Ispra 2-1 Reti: 7′ pt Mazzarani (V), 31′ pt Tarquinio (V), 7′ st De Tosa (I)
Universal Solaro-Aurora Cantalupo 20:00