Città

PONTIDA – Tra i primi ad arrivare per appendere lo storico striscione con il nome di Saronno in prima fila: ancora una volta la Lega cittadina si è fatta notare al raduno che si è svolto oggi, domenica 21 settembre, a Pontida. Una presenza costante negli anni, che conferma il ruolo attivo della sezione saronnese nelle grandi occasioni del movimento.

La delegazione ha partecipato con entusiasmo portando simboli e colori che da sempre accompagnano le trasferte politiche. Foto, strette di mano e abbracci hanno caratterizzato la giornata, in un clima di festa e condivisione tra militanti e simpatizzanti.

Tra i protagonisti più ricercati non è mancato Elio Fagioli, che anche a Pontida si è confermato punto di riferimento per tanti sostenitori. La sua disponibilità a fermarsi per saluti, foto e perfino qualche bacio ha attirato l’attenzione, così come la franchezza con cui quotidianamente manifesta la sua passione leghista, senza rinunciare a commenti e stoccate che ne contraddistinguono lo stile.

La partecipazione della Lega di Saronno al raduno di Pontida si inserisce in una tradizione consolidata: un appuntamento che ogni anno rafforza i legami interni e rinnova la spinta militante verso le sfide politiche future.

