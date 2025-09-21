Città

SARONNO – Un racconto fatto di immagini create con la sabbia per ripercorrere la vita del beato Luigi Maria Monti. Domenica 21 settembre alle 21 al cinema Silvio Pellico di Saronno andrà in scena lo spettacolo “Magia della sabbia”, con la sand artist Stefania Bruno.

L’iniziativa rientra tra gli eventi organizzati per il bicentenario della nascita del fondatore della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, nato a Bovisio Masciago nel 1825 e morto a Saronno nel 1900. La sua storia, da giovane falegname a religioso al servizio degli ammalati e dei ragazzi senza famiglia, verrà raccontata attraverso un’ora di performance senza pause, in cui la sabbia diventerà strumento narrativo capace di emozionare il pubblico.

La sand art è una tecnica che unisce disegno, animazione e spettacolo dal vivo: Stefania Bruno utilizzerà le sue creazioni per dare vita a scene che ripercorrono i momenti più significativi della vita e dell’opera di padre Monti, ricordato per il suo impegno sociale e religioso in un’epoca segnata da profondi cambiamenti. L’ingresso allo spettacolo è libero.

LUNEDI’ SEMPRE NELL’AMBITO DELLA FESTA DEL BEATO CI SARA’ LA VISITA DEL CARDINALE PAROLIN

