Calcio

SONDRIO – Si rialza la Varesina, che dopo le difficoltà delle prime giornate conquista i primi tre punti stagionali con una vittoria sul campo del Sondrio. A decidere la sfida sono stati i centrocampisti rossoblù: Valisena ha sbloccato il risultato al 9’ della ripresa, mentre Baud Banaga ha chiuso i conti al 39’, fissando lo 0-2 finale. Una prova di solidità che ridà fiducia alla squadra e la muove in classifica, accorciando le distanze da un gruppo ancora molto compatto.

Serie D – Girone B – Risultati e marcatori

Breno-Leon 2-2 Reti: 6′ pt Mascheroni (L), 38′ pt Castelli (B); 34′ st Davighi (L), 48′ st Tagliani (B).

Folgore Caratese-Castellanzese 2-1 Reti: 8′ pt Forchignone (F), 39′ pt Chessa (C); 44′ st Samotti (F).

Milan Futuro-Chievo Verona 3-2 Reti: 12′ pt D’Este (C), 33′ pt De Cerchio (C), 41′ pt Sia (M); 8′ st Traorè (M), 12′ st Cappelletti (M).

Oltrepò-Pavia 0-1 Reti: 25′ pt Nchama.

Real Calepina-Vogherese 2-2 Reti: pt 36′ Maglione (V), 39′ Freri (R); st 9′ Oboe (R), 28′ Zito (V).

Sondrio-Varesina 0-2 Reti: 9′ st Valisena, 39′ st Baud Banaga.

Brusaporto-Villa Valle ND (Non disputata per irregolarità delle porte del campo di Casazza).

Caldiero Terme-Casatese Merate 1-1 Reti: 21′ st Goglino (CT), 33′ st Pozzoli (CM).

Virtus CiseranoBergamo-Scanzorosciate 2-0 Reti: 39′ st Viscardi, 44′ st Manzi.

Classifica: Folgore Caratese 9, Milan Futuro 7, Chievo Verona 6, Caldiero Terme 5, Virtus CiseranoBergamo 5, Oltrepò 5, Real Calepina 4, Villa Valle 3*, Varesina 3, Leon 3, Breno 3, Brusaporto 3*, Scanzorosciate 3, Pavia 3, Vogherese 2, Castellanzese 2, Casatese Merate 2, Nuova Sondrio 0.

(foto archivio)

21092025