Città

SARONNO – La Strasaronno 2025 scalda i motori e il conto alla rovescia è già partito. Domenica 28 settembre, con partenza alle 9.45 dal Villaggio Cls di via Volpi 10, la corsa podistica più attesa della città tornerà con la sua dodicesima edizione, tra sport, divertimento e solidarietà.

Uno degli aspetti più importanti in vista dell’evento riguarda le iscrizioni. C’è tempo fino alle 12 di mercoledì 24 settembre per registrarsi online sul sito www.strasaronno.it, modalità consigliata per garantirsi un posto e ricevere in anticipo tutte le informazioni utili. Per chi preferisce il contatto diretto, sarà possibile iscriversi anche in piazza Libertà nelle giornate del 21 e 27 settembre, grazie ai gazebo allestiti dagli organizzatori.

Lo scorso anno il numero massimo di partecipanti era stato raggiunto e molti sono rimasti esclusi: per questo l’invito è a non aspettare l’ultimo momento. Le quote variano in base al percorso scelto: 12 euro fino al 24 settembre (17 euro nei giorni successivi) per i 10 chilometri con pettorale rosso, e 7 euro per i 5 chilometri della Family Run con pettorale giallo.

Tutti gli iscritti riceveranno il pacco gara con la t-shirt ufficiale, mentre sono previsti premi per i primi tre uomini e le prime tre donne della corsa competitiva, per i gruppi più numerosi e per le scuole con più partecipanti, con buoni messi a disposizione dalla banca Bcc Cantù.

La Strasaronno offrirà come sempre un villaggio ricco di servizi: area ristoro, stand gastronomico a cura della Croce rossa di Saronno, trattamenti fisioterapici, consulenze mediche, stretching a tempo di musica e intrattenimento con dj.

Per iscriversi basta collegarsi a www.strasaronno.it, inviare una mail a [email protected] o telefonare al 335/68.44.217.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09