Turate: esami a prezzi ridotti in farmacia comunale dal 23 al 27 settembre
21 Settembre 2025
TURATE – La farmacia comunale propone una settimana dedicata alla prevenzione con esami di base a tariffe agevolate. Dal 23 al 27 settembre sarà possibile sottoporsi a controlli utili per la propria salute con una promozione speciale.
Il programma prevede:
-
Esami della tiroide (T3, T4, TSH) al costo di 22 euro anziché 27 (da effettuare a digiuno);
-
Esame chimico-fisico delle urine a 5 euro (richiesta la prima urina del mattino).
Un’iniziativa che consente ai cittadini di accedere con facilità a test importanti per monitorare il proprio stato di salute. Per ulteriori informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere direttamente alla farmacia comunale di Turate.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio: la farmacia comunale)
21092025