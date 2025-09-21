iltra2

VEDANO OLONA – Grande successo per la Camminata in Rosa, che si è svolta domenica 7 settembre 2025 e che ha permesso di raccogliere e donare 2.000 euro all’Associazione Invalbossa, a sostegno delle attività di prevenzione del tumore al seno. La donazione è stata effettuata in questi giorni, a consuntivo dell’evento.

Un risultato importante, reso possibile grazie alla partecipazione dei cittadini e al contributo delle realtà associative locali. Alla buona riuscita della manifestazione hanno infatti collaborato il Palio dei Rioni di Vedano Olona, l’Oratorio San Giovanni Bosco, l’A.m.e.v.o., la Protezione civile di Vedano Olona e numerosi volontari delle altre associazioni del territorio.

L’evento, oltre a raccogliere fondi, ha voluto ribadire l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione su un tema di grande rilevanza per la salute delle donne.

