CARONNO PERTUSELLA – Si apre con una sconfitta di misura il cammino della Caronnese Women in Coppa Italia di Serie C femminile. Lo scorso fine settimana al comunale di corso della Vittoria il Moncalieri ha vinto 1-0 grazie a una rete segnata già al primo minuto di gioco, difendendo poi con ordine il vantaggio fino al triplice fischio.

Avvio shock per le padrone di casa, sorprese dal pressing alto delle piemontesi e punite subito da una disattenzione difensiva. Il Moncalieri, dopo il gol, ha continuato a spingere creando pericoli e guadagnando diversi calci d’angolo, mentre la Caronnese ha faticato a trovare spazi. Alla mezz’ora le rossoblù hanno alzato il baricentro, rendendosi pericolose con Girolamo e Codecà, ma il portiere ospite Accornero ha risposto presente.

Nella ripresa la Caronnese ha spinto con maggiore convinzione: al 55’ e al 69’ è stata ancora Codecà a provarci, mentre al 61’ Barbini ha impegnato Accornero con una conclusione respinta. Diefenthaler al 75’ ha sfiorato il palo con un tiro dalla distanza. Dall’altra parte il Moncalieri ha cercato di chiudere il match, trovando però sulla sua strada Mazzon, brava con un paio di interventi decisivi.

Nonostante il forcing finale, le rossoblù non sono riuscite a trovare il pareggio e la sfida si è chiusa sullo 0-1.

I prossimi impegni di Coppa Italia

Domenica 28 settembre, ore 15.30: Torino-Caronnese Women e Moncalieri-Angelo Baiardo

Domenica 5 ottobre, ore 15.30: Angelo Baiardo-Caronnese Women e Moncalieri-Torino

Il campionato di Serie C femminile prenderà il via il 12 ottobre.

22092025