SARONNO – La pioggia battente che si è abbattuta fra la notte e questa mattina sulla città ha costretto il Fbc Saronno (Eccellenza) ad annullare la prevista presentazione ufficiale delle squadre, in programma per oggi, lunedì 22 settembre, alle 18.30 al centro sportivo Matteotti di via Sampietro.

La società biancoceleste, che aveva organizzato un evento con la partecipazione della prima squadra, delle formazioni giovanili, delle ragazze del Softball Saronno (reduce dal trionfo in Coppa delle Coppe europea) e di alcuni ex giocatori, ha fatto sapere poco fa che l’iniziativa è rinviata a data da destinarsi.

L’appuntamento, che avrebbe dovuto essere condotto dallo speaker Gian Piero Garau con la partecipazione speciale di Germano Lanzoni, voce ufficiale di San Siro, verrà riprogrammata non appena sarà possibile. Il club comunicherà a breve la nuova data dell’evento, molto atteso dai tifosi biancocelesti.

