CASTIGLIONE OLONA – In occasione della messa di San Nicola, celebrata nella chiesa di Madonna in Campagna, nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha conferito a don Silvano Lucioni il “Sigillo civico” della città.

Il riconoscimento arriva a coronamento del suo sessantesimo anniversario di sacerdozio e vuole premiare l’impegno e l’operosità di Don Silvano, da sempre punto di riferimento per la comunità castiglionese.

Alla cerimonia erano presenti numerosi parrocchiani, familiari e amici che hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione l’affetto e la gratitudine nei confronti del sacerdote, e c’erano le autorità comunali ad iniziare dal sindaco, Gianfranco Frigeri.

(foto: un momento della cerimonia che si è tenuta a Castiglione Olona)

22092025