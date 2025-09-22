Groane

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della consigliera comunale della Lega Antonella Imperato.

L’amministrazione comunale di Ceriano Laghetto, al di là di meri proclami, di fatto, latita da mesi in operatività (vedi decoro urbano, pulizia, sicurezza); le giustificazioni dello sparuto stuolo di supporter, secondo cui per ogni cosa “è colpa di quelli di prima“ , ormai non regge proprio più agli occhi dei cittadini.

Anche sul problema aumento dei costi scolastici, per mesi l’amministrazione non è pervenuta e guarda caso, solo oggi 19 settembre, si sveglia e spara nel vuoto assurde ipotesi di “gomblotto” e strumentalizzazione, attaccando il comitato genitori!

Partiamo dal principio: le famiglie di Ceriano stanno vivendo un inizio di anno scolastico molto, molto, molto pesante economicamente. E’ aumentato il costo del bus, della mensa e ultima stoccata, il costo dell’assistenza alla mensa. Alcuni genitori hanno ritirato i ragazzi dalla mensa scolastica, altri non si arrendono e hanno organizzato una raccolta firme destinata all’ ufficio scolastico territoriale di Monza e Brianza , per chiedere l’incremento di una classe ulteriore a tempo pieno, oppure per un ampliamento dell’orario a tempo normale, presso l’istituto scolastico “Cesare Battisti ” di Cogliate e Ceriano Laghetto!

Nonostante la problematica sia veramente grave, si parla di cifre assurde che dovrebbero sborsare le famiglie, l’amministrazione comunale di Ceriano Laghetto che cosa fa per mesi ? Non dà che il minimo sindacale di aiuto concreto; non ha il tempo di partecipare alle riunioni, dimostrando almeno un po’ di interesse; non fa un minimo di pubblicità per questa importante raccolta firme, ma appena la Lega affianca i genitori e promuove l’iniziativa : buuuumm , l’amministrazione si sveglia e trova il tempo di attaccare la Lega, i genitori, le nocciole e i fantasmi !

E per che cosa poi ? Perché alcuni genitori hanno aiutato a distribuire sacchetti di buonissime nocciole piemontesi ai bambini?

Il banchetto per augurare buon inizio d’anno scolastico , organizzato dalla Lega Ceriano Laghetto, è stato regolarmente autorizzato e, sia chiaro, innanzitutto da subito, che i componenti del comitato genitori , fuori da scuola, sono liberi cittadini e hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni e di partecipare a manifestazioni politiche, se vogliono, e se il partito politico non è gradito all’amministrazione ci spiace, ma questa si chiama Democrazia!

Eppure nonostante ciò, il Comitato Genitori si è limitato a distribuire nocciole!

Dove qualcuno ha voluto vedere strumentalizzazione, in realtà c’ erano mamme che,incuriosite dall’insolito dono, si son messe a distribuire i pacchetti dono ai loro figli.

L’importante è che la politica resti fuori da scuola!

E però è proprio l’amministrazione comunale di Ceriano Laghetto che con le sue illazioni e delirii , strumentalizzando un semplice gesto di gentilezza, sta alzando un inutile polverone, fra l’altro, facendo perdere tempo prezioso alla direzione scolastica, già oberata e danneggiando il lavoro svolto dai genitori per la raccolta firme !

A questo punto, a me sono sorti alcuni dubbi e vedo che molti cittadini si stanno ponendo più o meno le stesse domande:

E’ un tentativo indiretto di boicottaggio della raccolta firme?

E’ un accanimento personale nei confronti di un particolare componente del Comitato Genitori, che già in passato ha visto commenti nei confronti della sua famiglia, da parte di un componente della Giunta?

Se le tasse sono quadruplicate, ma anche i fondi stanziati sono aumentati, come sostiene l’amministrazione, come mai i costi scolastici sono lievitati in maniera così spropositata ?

Leggo infine, che l’assessore Sulis – la stessa che, mentre l’inverno passato decantava ai quattro venti, migliaia di euro stanziati sul sociale, un cittadino cerianese dormiva all’addiaccio, in un bosco, con temperature diversi gradi sotto lo zero – ebbene si lei, chiederà un incontro con la dirigente scolastica e con il direttivo del Comitato Genitori per fa chiarezza sull’accaduto.

Quindi chi è che sta portando la politica a scuola ?

A questo punto che ci sia un controllo formale, al fine di verificare che davvero tutta la politica resti fuori da scuola.

Infine : Bentrovato sindaco ! Dopo mesi di latitanza è arrivato al mondo della scuola.

Benissimo, adesso che abbiamo saputo che stiamo tutti bene, non sprechiamo altro tempo ed energie e andiamo a firmare !

Si lasci lavorare in pace il comitato genitori e sosteniamo questa raccolta firme, perché non è concepibile che una famiglia debba sborsare tanto denaro!

