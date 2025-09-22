Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Il forte maltempo che ha colpito oggi il territorio ha creato disagi anche a Ceriano Laghetto, dove si sono registrati allagamenti e criticità alla viabilità. Le squadre di protezione civile e polizia locale sono state dispiegate sul territorio per monitorare la situazione e gestire gli interventi secondo le priorità, con l’obiettivo di garantire sicurezza e circolazione.

Il sottopasso di via Milano è stato chiuso al traffico a causa dell’acqua che ha invaso la carreggiata, dove un’autovettura è rimasta bloccata.

Per segnalazioni relative alla viabilità e alle criticità sul territorio, i cittadini possono contattare l’ufficio tecnico al numero 02.96661327 o scrivere a [email protected]. Tutte le segnalazioni saranno prese in carico e trasmesse al comando della polizia locale.

Per quanto riguarda invece interventi su aree private o abitazioni, resta attivo il numero unico di emergenza 112 per richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

L’amministrazione comunale raccomanda prudenza e invita a limitare gli spostamenti non necessari fino al miglioramento delle condizioni meteo.

(foto: il sottopasso allagato a Ceriano Laghetto)

