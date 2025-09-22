Cronaca

LIMBIATE – Prosegue l’opera dei vigili del fuoco sul territorio lombardo, colpito da una forte ondata di maltempo che sta causando criticità diffuse. La situazione più critica al momento riguarda la provincia di Monza e Brianza e il basso comasco, dove si segnala l’esondazione del fiume Seveso che ha interessato diversi comuni: Cabiate, Meda, Bovisio Masciago e Limbiate. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nei soccorsi, con il supporto di rinforzi in arrivo dai comandi lombardi, tra cui personale specializzato in soccorso fluviale.

In corso alcune evacuazioni, anche mediante l’impiego dell’elicottero Drago del reparto volo Lombardia. Nel comune di Cabiate (Como) diverse persone risultano bloccate ai piani alti delle abitazioni e stanno ricevendo assistenza. L’attività di soccorso prosegue senza sosta. Sono stati richiesti rinforzi anche dal Veneto.

(foto: una immagine di un intervento dei vigili del fuoco per gli allagamenti nella zona a causa del forte maltempo di oggi)

22092025