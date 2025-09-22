Eventi

GERENZANO – Dopo il grande successo dello scorso anno, il comune di Gerenzano, attraverso l’assessorato alla Cultura, ripropone un evento musicale molto atteso. In collaborazione con l’oratorio San Filippo Neri, sabato 27 settembre andrà in scena il concerto dei “Giovani Wannabe – Pinguini Tattici Nucleari Tribute Band“.

La serata, che rientra nel programma della festa dell’oratorio 2025, inizierà alle 19.30 con l’apertura del servizio gastronomico, per permettere a tutti di cenare in compagnia prima dello spettacolo. Alle 21 il palco sarà tutto per la tribute band, pronta a far rivivere al pubblico i brani più amati dei Pinguini Tattici Nucleari, uno dei gruppi italiani più seguiti degli ultimi anni.

L’ingresso sarà libero, così da offrire a tutta la comunità la possibilità di partecipare e condividere una serata di musica e divertimento.

(foto d’archivio)

