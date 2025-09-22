SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 21 settembre, spiccano l’intervento dei vigili del fuoco nella notte per un’auto finita contro un palo, il tentativo di truffa dello specchietto sventato da un automobilista e l’attività dell’unità cinofila che ha portato al fermo di due persone per droga. Ampio spazio anche alla musica in piazza Libertà e alla generosa donazione di un saronnese per lo sport cittadino.