Ieri su ilSaronno: svelato nome del benefattore dell'Amor, l'assessore Sasso fa un bilancio del concerto in piazza
22 Settembre 2025
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 21 settembre, spiccano l’intervento dei vigili del fuoco nella notte per un’auto finita contro un palo, il tentativo di truffa dello specchietto sventato da un automobilista e l’attività dell’unità cinofila che ha portato al fermo di due persone per droga. Ampio spazio anche alla musica in piazza Libertà e alla generosa donazione di un saronnese per lo sport cittadino.
È stato svelato il nome del saronnese che donerà il nuovo campo sintetico all’Amor sportiva: il cantiere partirà a novembre.
Saronno, svelato il nome del saronnese che “dona” il campo sintetico all’Amor Sportiva. Cantiere da novembre
Un’auto è finita contro un palo della luce nella notte tra sabato e domenica, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco in zona Saronno-Monza.
Auto contro un palo della luce , intervento dei vigili del fuoco nella notte
In via Varese un automobilista ha smascherato un tentativo di truffa dello specchietto, riuscendo a mettere in fuga il malintenzionato.
Tentata truffa dello specchietto in via Varese, automobilista mette in fuga il truffatore
Due persone sono finite nei guai per detenzione di sostanze stupefacenti durante controlli con l’unità cinofila a Gerenzano e Uboldo.
Doppio intervento con l’unità cinofila: due nei guai per droga
Musica e partecipazione giovanile hanno animato piazza Libertà con il concerto della Sasso: un evento per rivendicare spazi di socialità e vivibilità in città.
Concerto in piazza Libertà, Sasso: “I giovani si riprendono il loro territorio. Una città viva è una città sicura”
