Lazzate

LAZZATE – Anche Lazzate sta facendo i conti con le conseguenze del forte maltempo che da questa mattina ha colpito la Brianza. Il sindaco Andrea Monti, insieme all’assessore Antonio Re, ha seguito personalmente il monitoraggio delle zone più critiche del paese.

“Sulla viabilità – ha spiegato il primo cittadino – la situazione critica è rientrata, ma resta preoccupante la condizione della zona nord-est di Lazzate, dove i campi non riescono più ad assorbire l’acqua e stanno tracimando nelle abitazioni”. Tra i disagi registrati anche un allagamento nella mensa della scuola secondaria, già gestito dagli operatori: i ragazzi hanno potuto pranzare regolarmente e in sicurezza.

Il sindaco Monti ha sottolineato come l’intero sistema dei soccorsi della provincia sia sotto pressione per il numero elevato di interventi e ha invitato la popolazione alla massima attenzione: “Non sottovalutate potenziali situazioni di pericolo e, in caso di emergenze, chiamate subito il 112”.

22092025