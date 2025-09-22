Politica

SARONNO – E’ il segretario cittadino Angelo Veronesi a tracciare il bilancio della presenza della Lega di Saronno al raduno a Pontida.

Domenica 21 settembre la Lega Saronnese ha partecipato con entusiasmo e convinzione alla grande manifestazione di Pontida, appuntamento simbolico del movimento che anche quest’anno ha visto convergere migliaia di militanti, amministratori e sostenitori da tutta Italia. La presenza della sezione di Saronno ha voluto ribadire un messaggio chiaro: l’identità lombarda è un valore che rafforza l’azione nazionale della Lega e rappresenta un pilastro per la buona politica. “Meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma” – è stato il leitmotiv della giornata, a sottolineare la necessità di ridurre sprechi e burocrazia centrale, valorizzando invece il modello di efficienza lombardo.

I temi portati sul palco hanno toccato ogni ambito della vita dei cittadini:

Sanità: autonomia gestionale per le regioni virtuose, con possibilità di investire risorse in nuove assunzioni e riduzione delle liste d’attesa.

Sicurezza: più uomini e mezzi delle Forze dell’Ordine nei territori a rischio, più poteri ai sindaci per contrastare degrado e illegalità, più centri per i rimpatri.

Lavoro e salari: retribuzioni parametrate al reale costo della vita, sostegno alla contrattazione territoriale, meno tasse e più incentivi per chi produce ricchezza.

Imprese: credito d’imposta per l’energia, tutela del made in Lombardy, rapporti rafforzati con le regioni europee più vicine al nostro tessuto produttivo.

Giovani: incentivi alle partite IVA, flat tax under 35, stage retribuiti e formazione tecnica in collegamento diretto con le aziende locali.

Ambiente ed energia: investimenti mirati sul bacino padano, sostegno alle rinnovabili senza ideologie, tutela delle aree agricole e delle terre alte.

Autonomia e istituzioni locali: più risorse ai Comuni, elezione diretta dei rappresentanti provinciali, rafforzamento dei poteri degli amministratori locali.

Un ampio spazio è stato dedicato anche al volontariato, alla cultura, all’agricoltura e alla scuola, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle eccellenze lombarde e alla tutela delle tradizioni locali.

“La nostra partecipazione a Pontida – dichiarano dalla Lega Saronnese – è la testimonianza di un impegno costante per il territorio. Vogliamo una Lombardia forte, autonoma e capace di incidere sulle scelte nazionali ed europee. La voce di Pontida è la voce di chi chiede concretezza, serietà e futuro per i nostri cittadini”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09