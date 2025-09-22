Cronaca

TURATE – Il territorio della regione Lombardia oggi è stato colpito da un’intensa ondata di maltempo che ha interessato in particolare le province di Como, Monza e Varese, dove si registrano numerosi allagamenti e situazioni di criticità. Sul territorio del comune di Turate i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno della propria autovettura in un sottopasso allagato. Alle 7 in via Torno, sulla SP ex SS 583, tra i comuni di Como e Blevio, è stato segnalato un intervento di soccorso tecnico urgente per una frana che ha invaso la sede stradale, coinvolgendo una vettura. Non si segnalano feriti. La strada risulta interdetta al transito.

Un’altra frana su sede stradale si è verificata in località Villaggio Montelago, nel comune di Brusimpiano (Varese), lungo la SS344 dir, causando la chiusura della strada. Sul posto sta operando una squadra dei vigili del Ffuoco del comando di Varese.

Nel comune di Lavena Ponte Tresa, in via Ungheria e nelle strade limitrofe, si segnalano criticità a causa dell’esondazione di un torrente.

La SS 340 Regina risulta interdetta al transito nel comune di Argegno per la presenza di materiale che ha invaso la sede stradale. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la polizia stradale, la polizia locale e personale Anas per il ripristino della viabilità.

Dall’inizio della perturbazione sono stati effettuati oltre settanta interventi di soccorso su tutto il territorio regionale.

Le squadre dei vigili del fuoco restano impegnate sul campo per la gestione delle emergenze e la messa in sicurezza delle aree colpite.

