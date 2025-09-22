Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – La forte ondata di maltempo che oggi ha investito la zona tra il Saronnese e la Brianza sta creando pesanti disagi sia al traffico ferroviario che a quello stradale.

Particolarmente colpita la linea ferroviaria S9, utilizzata ogni giorno da centinaia di pendolari per raggiungere Milano Greco Pirelli da Saronno passando per Seregno: ritardi e rallentamenti sono stati segnalati lungo la tratta.

Non va meglio sulle strade. Sulla Milano-Meda si registrano gravi difficoltà a causa di lunghi tratti allagati che stanno rallentando la circolazione in entrambe le direzioni.

Situazione complicata anche nei comuni limitrofi:

a Barlassina si segnalano tombini saltati,

a Ceriano Laghetto diversi disagi lungo la provinciale che collega con Cesano Maderno, con la caduta di alcuni alberi e problemi anche nel centro cittadino,

a Cogliate , in zona via Piave, la pioggia ha creato forti criticità,

a Paderno Dugnano l’acqua sulle carreggiate sta rallentando il traffico.

La perturbazione continua a causare difficoltà diffuse, con le forze di pronto intervento impegnate su più fronti per garantire la sicurezza e cercare di ripristinare la viabilità.

