COMO – A causa della grave situazione di criticità idrogeologica che sta interessando il territorio, la Prefettura di Como ha disposto per martedì 23 settembre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche sia private, sull’intero territorio provinciale.

Il provvedimento, firmato dal prefetto Corrado Conforto Galli, è stato adottato per motivi di sicurezza, alla luce delle abbondanti piogge e delle difficoltà che si registrano sulla rete viaria provinciale. L’obiettivo è limitare gli spostamenti della popolazione e ridurre i volumi di traffico lungo le strade, così da agevolare il lavoro dei soccorritori e prevenire ulteriori rischi.

La decisione è stata presa dopo una riunione del Centro di coordinamento soccorsi (Ccs), alla quale hanno preso parte le componenti del sistema di protezione civile provinciale, il presidente della Provincia e il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, entrambi favorevoli all’adozione della misura.

Le lezioni riprenderanno regolarmente non appena le condizioni meteo lo consentiranno e verranno fornite ulteriori comunicazioni in base all’evolversi della situazione.

