Cronaca

SARONNO / RHO – Le intense precipitazioni cadute dalla scorsa notte hanno fatto esondare il torrente Lura. Se a Saronno gli argini hanno tenuto, più a sud la situazione si è fatta critica, in particolare nel territorio di Rho.

Secondo quanto comunicato dal Comune, il Lura è tracimato in via San Bernardo e alla storta di via Terrazzano, invadendo i campi ma senza coinvolgere direttamente le abitazioni. Le squadre comunali, insieme a Protezione civile e Polizia locale, sono impegnate nei controlli e nel monitoraggio costante della situazione. Un escavatore è in funzione per mantenere pulito l’alveo del torrente, ma le forti piogge hanno rapidamente incrementato la portata d’acqua.

La maggiore preoccupazione riguarda via San Martino, dove le caditoie non riescono a smaltire l’afflusso di acqua piovana. Allagata anche l’area davanti allo Spazio Giovani MAST, dove si transita su una sola corsia, con inevitabili rallentamenti al traffico.

Le forze in campo stanno concentrando la loro attenzione soprattutto sulle abitazioni e sugli edifici scolastici, per prevenire situazioni di pericolo.

Il torrente Lura è un corso d’acqua lungo circa 45 chilometri che nasce nei boschi di Uggiate-Trevano, in provincia di Como, a pochi passi dal confine con la Svizzera. Dopo le prime sorgenti collinari, il torrente attraversa diversi comuni delle province di Como, Varese e Milano: tra i più noti ci sono Saronno, Caronno Pertusella e Rho. Il suo percorso è caratterizzato da tratti che alternano aree verdi e zone fortemente urbanizzate, fino a sfociare nel fiume Olona proprio nel territorio di Rho.

(foto: il Lura esondato a Rho)

22092025