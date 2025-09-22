Cronaca

CESANO MADERNO – La città è stata duramente colpita dal maltempo tra la scorsa notte e la mattinata odierna. Le forti precipitazioni hanno provocato allagamenti e disagi alla viabilità, rendendo necessari numerosi interventi sul territorio.

Tutte le squadre comunali di pronto intervento, insieme alla protezione civile e alla polizia locale, sono state dispiegate per monitorare la situazione e gestire le criticità in base alle priorità, con l’obiettivo di garantire sicurezza e viabilità.

A causa degli allagamenti, sono state chiuse al traffico:

via Nazionale dei Giovi da corso Libertà,

via Friuli,

il sottopasso di via De Medici.

Per segnalazioni relative alla viabilità i cittadini possono rivolgersi all’Urp del Comune, contattando i numeri 0362513424, 0362513511, 0362513434 oppure scrivendo a [email protected]. Le richieste saranno prese in carico e trasmesse alla centrale operativa della polizia locale.

Per interventi su aree private o abitazioni è invece necessario chiamare il numero d’emergenza 112 per richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a non uscire di casa, considerate le difficoltà alla circolazione e le numerose strade chiuse.

(foto: un angolo di Cesano, completamente allagato)

