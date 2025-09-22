Città

SARONNO – Tantissima acqua, forte corrente ma il torrente Lura è sotto controllo, nel centro cittadino. Attentamente monitorato, il corso d’acqua non desta al momento particolari preoccupazioni, e d’altra parte col rafforzamento ed innalzamento degli argini avvenuti negli anni scorsi, di problematiche legate alle esondazioni, in ambito cittadino, non ce ne sono mai stati.

il torrente si è notevolmente ingrossato dopo la forte pioggia fra la scorsa notte e questa mattina, il maltempo che ha riguardato il Saronnese è stato ancora più intenso nel Comasco, dove nasce il Lura.

(foto e video: la piena del torrente Lura oggi nel tratto centrale di Saronno)

