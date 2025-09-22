Città

SARONNO – La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo che riguarda anche Saronno e i comuni limitrofi. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni intense con un accumulo che potrà superare i 96 millimetri. La giornata di lunedì 22 settembre sarà segnata da piogge diffuse e temporali, con possibili criticità sul territorio.

In particolare l’allerta prevede livello arancione (moderata criticità) per rischio idrogeologico fino alle 16 di lunedì 22 settembre, livello giallo (ordinaria criticità) per rischio idraulico nello stesso arco temporale e ancora giallo per rischio temporali fino alla mezzanotte tra il 22 e il 23 settembre.

Le previsioni per Saronno indicano cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. La temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 17.

Per restare aggiornati in tempo reale è possibile scaricare la app AllertaLOM. Tutte le allerte meteo attive sono consultabili sul sito ufficiale della Regione Lombardia a questo link.

