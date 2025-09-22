Altre news

ROVELLO PORRO – Un applauso lungo e caloroso ha accompagnato la consegna del Premio Bontà Ave 2025 al gruppo “Eroi nel quotidiano”, riconoscimento che celebra chi ogni giorno si impegna a portare conforto e speranza a chi vive situazioni di fragilità.

La cerimonia si è svolta domenica 21 settembre a Rovello Porro, dove all’associazione è stata consegnata una targa insieme a una pergamena che ne ricorda il valore e la dedizione. Nel testo si sottolinea come “con gratitudine e ammirazione, per il cuore grande e le mani sempre tese verso chi soffre, per l’instancabile impegno nel portare conforto, dignità e sorrisi”, il gruppo sia diventato un punto di riferimento prezioso per chi attraversa momenti difficili.

Il premio, accompagnato dal motto “Un gesto d’amore che illumina il cammino dei più fragili”, riconosce l’opera di sostegno che “Eroi nel quotidiano” porta avanti con passione e generosità. Una voce che, come riportato sulla targa, diventa “amore e sostegno per chi soffre”.

Un’emozione grande per i volontari, che hanno accolto la sorpresa con gratitudine, ricordando come dietro ogni attività ci sia un impegno costante e condiviso.

