Cronaca

SARONNO – Un vigilantes ferito e attimi di tensione in centro. È questo il bilancio di quanto accaduto domenica 22 settembre nel tardo pomeriggio in piazza Libertà, dove un tentativo di furto si è trasformato in un episodio movimentato che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti.

Secondo le prime testimonianze fornite da clienti e personale delle attività, tutto è iniziato sotto i portici, all’interno di un punto vendita, quando il vigilantes ha notato uno straniero intento a sottrarre della merce. L’uomo è stato seguito fino all’esterno e, una volta fuori dal supermercato, la situazione è rapidamente degenerata.

Alcuni stranieri, secondo il resoconto dei presenti, sarebbero intervenuti in aiuto del ladro, dando vita a momenti concitati che hanno coinvolto due addetti alla sicurezza. Durante la colluttazione un vigilantes è stato colpito alla testa da una bicicletta lanciata contro di lui, riportando ferite alla testa che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e le responsabilità. Presente anche un’ambulanza della Croce azzurra di Rovello, che ha prestato le prime cure al vigilantes ferito portato all’ospedale per le cure del caso.

Gli inquirenti potranno contare sulle immagini della videosorveglianza cittadina e delle telecamere dei due punti vendita coinvolti per ricostruire con precisione l’accaduto e le conseguenze della vicenda.

