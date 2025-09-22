Cronaca

SARONNO – Tre uomini, di età compresa fra 22 e 46 anni, sono stati arrestati dopo una complessa indagine della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Milano. Sono ritenuti responsabili di una lunga serie di furti in abitazione commessi tra luglio e agosto in diversi comuni dell’area metropolitana.

L’inchiesta è scattata a partire dal 13 luglio, quando a Milano un tentato furto si era trasformato in rapina. Da quel momento gli agenti della Squadra Mobile hanno seguito numerose tracce: l’analisi delle telecamere di sorveglianza, i pedinamenti e i riscontri investigativi hanno permesso di attribuire al gruppo almeno 12 colpi. Tutti condotti con lo stesso metodo: chiavi alterate, arnesi da scasso, telefoni intestati fittiziamente e automobili sostituite di volta in volta per sfuggire ai controlli.

I blitz sono scattati a Garbagnate Milanese e a Saronno. In casa i tre nascondevano denaro, gioielli, abiti firmati e strumenti utilizzati per i furti. Durante le operazioni è stata arrestata anche la compagna di uno degli indagati, già destinataria di un provvedimento restrittivo, che avrebbe partecipato alla gestione della refurtiva.

Il fermo è stato convalidato dal giudice e i tre uomini si trovano ora in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio tutti gli episodi contestati e chiarire se vi siano stati altri complici. La loro responsabilità, come sempre, sarà accertata solo da una sentenza definitiva.

