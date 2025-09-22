Città

SARONNO – Una serata di riflessione e confronto per dire “no” al genocidio in Palestina e alle politiche di riarmo che stanno coinvolgendo l’Europa. Martedì 23 settembre alle 21 all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 13 si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Flotilla e non solo”, che vedrà la partecipazione di Marco Bersani di Attac Italia e Stop Rearm Europe.

Al centro della discussione ci sarà la situazione in Medio Oriente spiegano gli organizzatori “con l’accusa rivolta a Israele di portare avanti una politica di sterminio nei confronti del popolo palestinese, sostenuta dalla complicità dei governi occidentali. A Gaza, infatti, continua la crisi umanitaria, mentre nel mondo restano attivi oltre 50 conflitti, quasi sempre a danno delle popolazioni civili”.

L’iniziativa intende sottolineare come, nonostante la repressione e i tentativi di silenziare il dissenso, in Italia e in Europa stia crescendo la mobilitazione: dalle manifestazioni di piazza agli appelli internazionali, dal sostegno alla Global Sumud Flotilla – che punta a rompere l’isolamento di Gaza portando aiuti umanitari – fino alle campagne di boicottaggio di aziende considerate complici del conflitto.

La serata sarà quindi un’occasione per affrontare temi come il riarmo europeo, le risorse sottratte ai diritti e alle politiche sociali, e la necessità di costruire dal basso una risposta collettiva alle guerre e alla violenza.

L’appuntamento è aperto a tutti e vuole essere, nelle intenzioni degli organizzatori, un momento di informazione, solidarietà e impegno civile.

(una manifestazione per la Global Sumud Flotilla a Saronno)

