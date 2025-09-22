Città

SARONNO – Le piogge intense che si sono abbattute su Saronno a partire dalle 3 di questa mattina hanno mandato in tilt la viabilità cittadina. I sottopassi di via Milano e via Primo Maggio sono stati chiusi per allagamento, con inevitabili ripercussioni sul traffico in ingresso e uscita dalla città. In via Milano lo stop è iniziato intorno alle 7,30 e c’è una vettura bloccata.

La situazione si inserisce in un contesto meteo già segnato da previsioni critiche: nelle prossime ore su Saronno sono attesi fino a 96 millimetri di pioggia. La Protezione civile regionale ha emesso l’allerta meteo con codice arancione per rischio idrogeologico fino alle 16 di lunedì 22 settembre, oltre a due allerte gialle per rischio idraulico e temporali valide fino alla mezzanotte.

Gli automobilisti si sono trovati bloccati lungo le principali arterie cittadine, con code che hanno interessato sia le direttrici verso il centro che quelle di collegamento con la periferia. La polizia locale è impegnata nella gestione della viabilità in una giornata già critica per via dello sciopero.

La Protezione civile invita a prestare attenzione negli spostamenti e a evitare le aree a rischio allagamento. Per restare aggiornati in tempo reale è possibile scaricare la app allertaLOM. Tutti gli avvisi ufficiali sono consultabili sul sito della Regione Lombardia: AllertaLOM.

Problemi anche nelle Groane da Ceriano Laghetto a Cogliate e sulla Saronno-Seregno circolazione sospesa per un guasto.

