Città

SARONNO – Sold out e tante risate per l’apertura della nuova stagione del Teatro Giuditta Pasta. Sabato sera e domenica pomeriggio i Legnanesi hanno fatto registrare il tutto esaurito con il loro spettacolo “Ricordati il Bonsai”, inaugurando così la stagione 25|26 – Riflessioni. Un avvio travolgente che conferma una tradizione ormai consolidata e amata dai saronnesi, che da anni non mancano l’appuntamento con la storica compagnia lombarda.

Lo spettacolo della Famiglia Colombo ha portato il pubblico in un viaggio inaspettato fino in Giappone, con la solita formula vincente fatta di gag, travestimenti, dialetto, battute irriverenti e riflessioni che strappano sorrisi ma anche applausi convinti. Ancora una volta Teresa e Mabilia hanno saputo conquistare la platea con ironia e comicità esilarante, arricchite da scenografie curate e costumi iconici che rendono ogni rappresentazione un’esperienza unica.

“Non dimenticare il bonsai è come dire: non dimenticare le piccole cose, perché spesso sono quelle che fanno la differenza. E noi, di piccole grandi storie, ne raccontiamo da sempre” ha commentato Antonio Provasio, interprete e regista, che nella sala di via Primo maggio ha raccolto l’ennesimo abbraccio saronnese di un pubblico affezionato e caloroso.

Il doppio appuntamento con i Legnanesi ha confermato ancora una volta il legame speciale tra la compagnia e Saronno: ogni apertura di stagione al Giuditta Pasta con la comicità della Famiglia Colombo è ormai un rituale che segna l’inizio dell’anno teatrale con energia, entusiasmo e tanta voglia di tornare a teatro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09