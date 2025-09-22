Softball

FORLÌ – Lo scorso fine settimana il Bollate Softball 1969 si è laureato campione d’Italia Under 16 dominando la Final Four giocata a Forlì. La formazione lombarda ha vinto semifinale e finale con numeri impressionanti: 32 punti realizzati e nessuno concesso, dietro le lanciatrici Soldi e Metta e con una difesa impeccabile, senza errori.

In semifinale le ragazze di Bollate hanno superato 12-0 al 5° il Mia Office Blue Girls Pianoro, indirizzando subito la gara e chiudendola in manifesta. Nella seconda semifinale successo del Rheavendors Caronno, 9-5 contro l’Italposa Forlì, al termine di un match combattuto e risolto nel finale dall’attacco lombardo.

La finale per il titolo ha avuto un solo padrone: il Bollate ha travolto Caronno 20-0 al 5°, mettendo in ghiaccio la partita già al primo inning con 11 punti segnati. Campioni, Milani, Colino e Soldi hanno guidato l’attacco, mentre dal monte Soldi e Metta hanno concesso pochissimo, completando il secondo shutout consecutivo.

Per Bollate si tratta di un successo netto e mai in discussione, a conferma della solidità del vivaio e della tradizione del club.

