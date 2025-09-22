iltra2

TRADATE – Due volontari del gruppo comunale di protezione civile di Tradate hanno preso parte ieri alla “Giornata della protezione civile regionale 2025” che si è svolta a Milano, in piazza Lombardia.

Un’occasione importante che ha permesso loro di rappresentare Tradate in un appuntamento dedicato alla conoscenza delle diverse specialità operative e delle tante attività che ogni giorno vengono messe in campo per la sicurezza e la tutela dei cittadini.

La partecipazione ha offerto anche la possibilità di incontrare da vicino altri volontari provenienti da tutta la Lombardia, condividendo esperienze e rafforzando il senso di appartenenza a una rete che costituisce una risorsa fondamentale per le comunità locali.

22092025