Tutto il calcio locale: Caronnese e Ardor ok, Fbc Saronno ko come la Gerenzanese e il Dal Pozzo
22 Settembre 2025
SARONNO – Tutte in campo le formazioni locali di calcio, lo scorso fine settimana. Ecco come è andata. Per quanto concerne l’Eccellenza spicca la netta vittoria della Caronnese nell’anticipo di sabato a Magenta mentre il Fbc Saronno ha perso in casa una partita combattuta contro l’ambiziosa Arconatese.
In Promozione divertente il posticipo della domenica sera fra Universal Solaro e Aurora coi solaresi che si sono imposti 2-1. Nelle categorie minori, passo falso della Frazione calcistica Dal Pozzo e della Gerenzanese, ha vinto il Cgds Misinto neopromosso in Seconda categoria.
Eccellenza
Calcio Eccellenza: in 11 contro 10 Fbc Saronno piegato nel recupero dall’Arconatese
Calcio Eccellenza, fra Ardor Lazzate e Arcellasco succede tutto nel secondo tempo
Calcio Eccellenza, tris della Caronnese nell’anticipo serale
Promozione
Calcio Promozione, all’Universal Solaro il posticipo serale con l’Aurora. Belnome mattatore
Calcio Promozione: Sc United non sfonda; il Ceriano Laghetto infila la seconda vittoria
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ categoria: Misinto vincente, Dal Pozzo e Gerenzanese ko. Pari Cistellum
(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione ieri pomeriggio)
