Calcio

SARONNO – Tutte in campo le formazioni locali di calcio, lo scorso fine settimana. Ecco come è andata. Per quanto concerne l’Eccellenza spicca la netta vittoria della Caronnese nell’anticipo di sabato a Magenta mentre il Fbc Saronno ha perso in casa una partita combattuta contro l’ambiziosa Arconatese.

In Promozione divertente il posticipo della domenica sera fra Universal Solaro e Aurora coi solaresi che si sono imposti 2-1. Nelle categorie minori, passo falso della Frazione calcistica Dal Pozzo e della Gerenzanese, ha vinto il Cgds Misinto neopromosso in Seconda categoria.

Eccellenza

Promozione

Prima e Seconda categoria

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione ieri pomeriggio)

22092025